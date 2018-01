Madonna, Kesha e Céline Dion dominam palco em cerimônia emotiva do Billboard Awards

LAS VEGAS - Madonna fez uma homenagem a Prince, Kesha foi aplaudida de pé por sua interpretação intensa de It Ain't Me, Babe em honra a Bob Dylan e Céline Dion dedicou seu prêmio Icon a seu falecido marido na cerimônia emotiva do Billboard Awards na noite de domingo, 22.

A premiação anual de três horas, transmitida ao vivo pela TV de Las Vegas, se ateve à tradição de apresentar muitos números musicais com artistas de primeira grandeza do mundo musical e produções espetaculares.

Britney Spears começou a festa vestida com um modelo vermelho ousando e desfilando uma seleção de seus maiores sucessos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cantor canadense The Weeknd ofereceu a primeira estatueta a Prince, o pop star vencedor de vários Grammy e conhecido por sucessos como Purple Rain e Let's Go Crazy que morreu em sua casa no Estado norte-americano de Minnesota em abril aos 57 anos de idade.

"Quero dedicar este prêmio ao grande Prince", disse o artista, cujo nome é Abel Tesfaye, ao receber a honraria Top Hot 100 Artist.

Madonna encerrou o evento com uma homenagem a Prince que incluiu Nothing Compares 2 U e teve a companhia de Stevie Wonder em Purple Rain, quando a plateia ficou de pé e cantou junto.

Mais cedo, a cantora Kesha fez uma interpretação emocionante do clássico de Dylan, uma apresentação muito aguardada que quase foi cancelada por sua gravadora por causa de uma disputa judicial.

Céline Dion fez sua primeira apresentação televisionada desde a morte de seu marido, Rene Angelil, e aceitou um prêmio pelas conquistas de Angeli, entregue pelo filho do casal.