Macaulay Culkin poderá estar no enterro de Michael Jackson

'Thriller', o disco mais vendido da história

Michael será enterrado no Grande Mausoléu do cemitério, onde estão estrelas de Hollywood como Clark Gable, Jean Harlow e W.C. Fields. Diferente do funeral público que aconteceu há um mês, o enterro deve contar apenas com familiares e amigos próximos do rei do pop.

Na semana passada, médicos declararam que a morte foi um homicídio, causado por "uma injeção por parte de um terceiro". Investigadores disseram que a mistura do poderoso anestésico propofol e outros sedativos matou o artista em 25 de junho, quando ele sofreu uma parada cardíaca.

A polícia dos Estados Unidos acusou Conrad Murray, médico particular de Michael, por homicídio culposo. O médico confessou aos investigadores que administrou no cantor uma série de poderosos sedativos e propofol para ajudá-lo a dormir.