Macaulay Culkin pode ser o pai biológico de Prince Michael II

O ator americano Macaulay Culkin, famoso por ter feito a série 'Esqueceram de Mim', pode ser o pai biológico de Prince Michael II, filho mais novo do cantor Michael Jackson, segundo uma matéria publicada na versão online do diário britânico The Sun.

Segundo o jornal, Culkin, grande amigo de Michael, teria doado sêmen para que o cantor pudesse "completar sua família perfeita". O ator, agora com 29 anos, costumava visitar o astro pop em seu rancho Neverland e até o defendeu no escândalo sobre os abusos a crianças em 2005.

O jornal cita fontes anônimas que dizem que "Culkin e Michael tinham uma ligação única" e que os rumores de que o ator seria o verdadeiro pai de Blanket, apelido da criança de sete anos, estariam se espalhando rapidamente. Amigos próximos do "rei do pop", que morreu no dia 25 de junho por conta de uma parada cardíaca, afirmam que ele não é pai de nenhum de seus três filhos.

Segundo fontes próximas do cantor, até mesmo Culkin desconfia que pode ser o pai biológico de Blanket. "Isso não é fofoca. Vários nomes foram levantados até agora, mas esse é o mais verossímil. Culkin era um grande amigo de Michael, e ele nunca o abandonou. Michael confiava nele, o idolatrava, e por isso pediu que doasse seu esperma", revela uma fonte anônima.

O ator não comentou o caso alegando que não trairá sua lealdade a Michael. Culkin é o padrinho de Prince Michael e Paris, os outros dois filhos do cantor.

Ajudado por especialistas em fertilidade e por Arnold Klein, um especialista em cuidados com a pele, acredita-se que Michael tenha reunido vários genes para criar as três crianças perfeitas. Klein diz ser o doador de sêmen para a concepção de Paris e Prince.

No final de semana, Marlon, um dos irmãos do cantor, assumiu que os filhos de Michael não foram concebidos naturalmente. "Eles são os filhos do Michael, não importa de onde vieram", disse.

Fãs em vários países homengearam o cantor no sábado, 29, diz em que ele completaria 51 anos. O enterro do 'rei do pop' será na quinta-feira, 3, no cemitério Forest Lawn, em Los Angeles.