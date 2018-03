Luvas de Michael Jackson serão leiloadas no sábado

As luvas que Michael Jackson usou quando lançou seu famoso passo de dança "moonwalk" e um Mercedes Benz com o qual circulava pelo rancho Neverland serão vendidos no sábado, 21, junto com outros objetos do "rei do pop", em um leilão sobre ícones da música.

A casa de leilões nova-iorquina Julien's Auctions colocará ao alcance de quem fizer o melhor lance mais de 60 objetos do falecido cantor, entre os quais está a roupa que usou em seus shows e aparições públicas, desenhos, fotografias e vários souvenires ligados ao sucesso "Thriller".

A previsão é de que a luva que Michael usou em sua interpretação de "Billie Jean", na qual apresentou o moonwalk, será o objeto mais caro do leilão.

A luva feita na Coreia é decorada com uma rede de pedras preciosas, foi avaliada entre US$ 40 mil e US$ 60 mil e foi utilizada por Michael em sua atuação em um programa sobre os 25 anos da empresa fonográfica Motown, em 1983.

Entre os produtos de Jackson mais caros do leilão estará também um Mercedes Benz de 1985, que foi comprado pelo "rei do pop" para ser usado no rancho Neverland e que posteriormente foi dado de presente de aniversário a uma de suas tias.

O leilão acontecerá no dia 21 de novembro em Nova York, estará aberto à participação pela internet e começará com objetos ligados ao líder do grupo Aerosmith, Steven Tyler.