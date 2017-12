Lula recebe RBD em churrasco no Palácio da Alvorada O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado, 28, o grupo RBD para um churrasco no Palácio da Alvorada. Em turnê pelo Brasil, os mexicanos doaram uma de suas guitarras para o programa Fome Zero e participaram de um partida de futebol com Lula. A banda já passou por São Paulo e Porto Alegre e deve encerrar a sessão brasileira da turnê do sico Celestial com shows em Brasília, neste sábado, e em Meleiro, Santa Catarina, no domingo, 29. Formado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman e Christian Chávez, o RDB surgiu de um grupo de protagonistas da novela juvenil Rebelde, que foi exibida pelo SBT. Em um show em São Paulo, em 2005, três pessoas morreram e outras 40 ficaram machucadas durante uma tarde de autógrafos do grupo mexicano, em um estacionamento de um supermercado, que criou um grande rebuliço no País assim como em outros da América Latina. Para os shows no Brasil, o RBD traz 50 toneladas de equipamentos de som e luz. Nos camarins, o grupo pediu um cardápio com comida brasileira e acesso à internet, para manter contato com os fãs do mundo todo. Celestial, o mais recente álbum da banda, já vendeu oito milhões de cópias em todo o mundo.