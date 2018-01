Lula manda ministro da Cultura a funeral de Mercedes Sosa

O ministro da Cultura, Juca Ferreira, vai representar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no funeral da cantora argentina Mercedes Sosa, que morreu neste domingo, 4, aos 74 anos. Mercedes, uma figura importante na luta pela democracia na América Latina durante as décadas em que muitos dos países da região eram governados por ditaduras, gravou com vários artistas brasileiros.

Além de comparecer ao funeral, o ministro emitiu nota de pesar pela morte da artista, classificada no texto como "voz potente que, ao demolir fronteiras, nos ensinou algo muito além dos territórios e bandeiras". Leia, abaixo, a nota de Juca Ferreira:

"Gracias, Mercedes"

Aquela que cantou a vida permanece nos quatro cantos da nossa América. Uma voz potente que, ao demolir fronteiras, nos ensinou algo muito além dos territórios e bandeiras. Com Mercedes Sosa aprendemos o quanto temos a compartilhar como povos e nações. Ela nos deu o sentido de lugar, de pertencimento a uma latinidade que nos consagra em beleza e tragédias comuns.

Voz e atitude comprometida da mulher fraterna pela arte ibero-americana. Voz imortal que continuará em nossas vozes, por ter dado tantas graças à vida e que esta fosse uma vida de tempos melhores, por isso - e portanto - para nós permanece o seu canto… gracias, Mercedes, “que nos ha dado tanto”!