Luke Bryan e Miranda Lambert são grandes vencedores de prêmio da música country

Luke Bryan foi considerado a personalidade do ano na 50ª edição do Country Music Awards, no domingo, 19. Esse é um dos principais prêmios do evento, que levou mais de 70 mil fãs ao AT&T Stadium em Arlington, no Texas.

A casa do time de futebol americano Dallas Cowboys estava perto da capacidade máxima e quebrou o recorde do Guinness de maior audiência em uma premiação ao vivo, totalizando 70.252 pessoas.

Brian e o astro de música country Blake Shelton apresentaram a premiação pelo terceiro ano seguido.

“Dizem que tudo é maior no Texas”, disse Bryan à multidão. “Hoje somos a premiação ao vivo de maior audiência local de todos os tempos.”

Miranda Lambert, que liderou em número de indicações pelo segundo ano consecutivo (oito categorias), ganhou três prêmios, incluindo o de álbum do ano por seu trabalho Platinum.

“É bom estar em casa”, disse Lambert, nascida no Texas.

Jason Aldean venceu o prêmio de melhor cantor do ano pelo terceiro ano seguido. Cole Swindell venceu como artista-revelação do ano, uma categoria votada pelos fãs.

Garth Brooks, Kenny Chesney, Miranda Lambert, Reba, George Strait, Taylor Swift, e Brooks & Dunn, cada um, receberam um prêmio em homenagem ao 50o aniversário da premiação.

Taylor Swift, que mudou seu estilo de música country para pop, agradeceu a academia e seus fãs por continuarem seu apoio. “Quando eu disse a vocês que queria fazer um álbum pop, vocês me mostraram quem são com a grança com que aceitaram isso”, disse.