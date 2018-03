Luiz Melodia participa de projeto no MIS

Promovido pelo MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo, o projeto Notas Contemporâneas tem por objetivo gravar depoimentos de personalidades da cultura brasileira. É dividido em duas partes, a primeira é uma gravação de entrevista do convidado, feita pela historiadora Rosana Caramaschi. A segunda, um bate-papo do artista com o público, mediado pelo jornalista Cadão Volpato.

Nesta segunda edição do evento, que é mensal, a instituição traz o músico Luiz Melodia para conversar sobre sua obra e sua vida também. Em um bate-papo aberto ao público e com entrada gratuita. Não é sempre que se pode ter a oportunidade de bater um papo com um artista, preferido ou não.

Luiz Melodia soma 40 anos de carreira, tempo em que emplacou vários sucessos, como Ébano, Pérola Negra, Magrelinha e tantos outros. Ficou um período de 13 anos sem gravar nada novo, mas em 2014 lançou Zerima, álbum com músicas inéditas. “Nunca fui um artista muito regular em termos de gravação, dessa vez realmente demorei mais”, confessa Luiz Melodia sobre todo esse tempo distante dos estúdios.

No evento de hoje, que começará às 20 horas, o público poderá conferir diversas histórias e fatos da vida do cantor e compositor. Como é o caso de querer saber como surgiram algumas canções, Magreilinha, por exemplo – “Foi inspirada numa namorada muito bacana que se tornou uma grande amiga. Ele fazia parte um grupo político de esquerda nos anos 60/70”, conta.

Que tipo de música Luiz Melodia escutava em sua infância, o que o influenciou, ele responde - “O que tocava no rádio, do bolero ao samba de quadra (escola de samba). Música de igreja também”.

E, com tanto tempo na estrada, é comum ter de repetir canções em nos shows, mas ele não é do tipo de fica irritado com a persistência dos fãs em pedir as mesmas composições. “Não me incomodo de cantá-las, essas músicas acabam fazendo parte não só da minha história, mas de outras pessoas também”, afirma.

E outras questões, curiosidades e histórias de vida e carreira serão contadas e gravada no projeto Notas Contemporâneas. Nada como um encontro marcado com Luiz Melodia. A curadoria é de Cleber Papa.

Serviço

MIS. Auditório (172 lugares). Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo | (11) 2117 4777 .

Ingresso gratuito (sujeito à lotação da sala - retirada de ingressos com uma hora de antecedência)

Estacionamento conveniado: R$ 8. Acesso e elevador para cadeirantes. Ar condicionado.