Luiz Melodia faz show único no teatro do Sesi O cantor e compositor Luiz Melodia faz apresentação única nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Popular do Sesi, em São Paulo. O show faz parte do projeto Terças Musicais, que, a cada semana, alterna nomes consagrados da música brasileira e jovens revelações. Em Luiz Melodia Voz e Violão, o músico carioca apresenta canções como Pérola Negra, Codinome Beija-Flor e Estácio Eu e Você. Em novembro, estão confirmadas apresentações de Nando Reis, da banda gaúcha Cachorro Grande e do músico de jazz americano Stanley Jordan. Os ingressos custam R$ 15 na bilheteria do teatro ou pela Ticketmaster. Luiz Melodia. Teatro Popular do Sesi. Av. Paulista, 1.313. R$ 15. Hoje, às 20 h