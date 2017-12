Luiz Melodia faz show no Sesc Osasco

O show Estação Melodia é atração do Sesc Osasco neste sábado. O projeto começou em 2007, com o registro do disco homônimo. O repertório privilegia clássicos do samba, abarcando músicas de Cartola (Tive Sim), Geraldo Pereira (Chegou a Bonitona e Cabritada Mal Sucedida), Ismael Silva (Contrastes), entre outros.

No show e no CD, que ganhou uma versão ao vivo em 2008, bancada pela MTV, melodia consegue fundir o samba tradicional com seu suingue particular, em meio a arranjos que emulam os salões de gafieira. O Neguinho e a Senhorita (Noel Rosa de Oliveira/Abelardo da Silva) e Rei do Samba (Miguel Lima/Arino Nunes) são bons exemplos do que as ua divisão rítmica é capaz a serviço de grandes canções.

Há também dois sambas de autoria do pai de Melodia, Oswaldo. Não Me Quebro à Toa e Linda Tereza. Poucas de suas músicas foram gravadas. Quem for ao show (os ingressos estão esgotados) verá um belo mosaico de clássicos e obscuridades clareadas por Melodia.

ESTAÇÃO MELODIA. Sesc Osasco. Tenda 1. Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jd. das Flores, 3184-0900. Sáb. (16), 20 h. R$ 2,40/R$ 12 (esgotado).