Luiz Melodia está internado para tratar de doença autoimune

O cantor e compositor Luiz Melodia, de 66 anos, está internado desde terça-feira, dia 28/3, no hospital Quinta D’Or, no bairro de São Cristóvão, no Rio. Ainda não se tem mais informações sobre o estado do cantor.

Desde julho do ano passado, o artista está tratando de uma doença autoimune. O músico carioca precisa passar por um transplante de medula, segundo sua mulher Jane Reis. Ainda de acordo com ela, Melodia deve ficar longe dos palcos pelo restante do ano para tratar a doença.

Em 2016, o cantor sofreu um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi hospitalizado. Na ocasião, ele havia reclamado de insônia por conta de fortes dores de cabeça.

O cantor gravou recentemente um novo DVD com foco na sua última turnê 'Zerima' e sucessos da carreira.