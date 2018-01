Luiz Melodia é enterrado no Rio de Janeiro neste sábado

Coberto com uma bandeira da escola de samba Estácio de Sá, o corpo de Luiz Melodia chegou ao Cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro, neste sábado, 5, às 10h. O cantor e compositor morreu na última sexta-feira, 4, aos 66 anos, devido a complicações de um câncer que atacou sua medula óssea.

Desde julho do ano passado, o artista tratava de uma doença autoimune e chegou a passar por um transplante de medula óssea. O músico carioca estava internado no hospital Quinta d'Or. O corpo foi velado na quadra da escola de samba Estácio de Sá, na Cidade Nova, próximo ao morro onde ele nasceu.

Familiares, amigos famosos e anônimos compareceram ao velório. Ele deixa a esposa, também cantora e compositora Jane Reis, e dois filhos, Mahal e Hiran.