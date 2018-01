Lucio Dalla estréia como diretor de ópera O cantor italiano Lucio Dalla estréia como diretor de ópera com Arlecchino, de Ferrucio Busoni, que será apresentada no Teatro Rossini de Lugo di Romagna, próximo à Ravena, centro da Itália, no dia 30 de março. Arlecchino, em programa duplo com o melodrama para recitante feminina e oito instrumentos de Arnold Schönberg, faz parte de um festival de música lírica da cidade em co-produção com Bolonha e o Wexford Opera Festival, da Irlanda. Lucio Dalla, famoso por suas músicas com forte componente político, já tinha se aproximado da música lírica compondo uma versão em comédia musical da Tosca, de Giacomo Puccini, e a fábula para crianças Pedro e o lobo de Serguiei Prokofieff.