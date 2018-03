Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, sofreu overdose, diz jornal

CURITIBA - O cantor Luciano, da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, está internado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba. A informação foi dada à rádio CBN de Curitiba por um representante comercial de um laboratório, que estava na UTI quando ele teria chegado, por volta das 9 horas.

"Na verdade, ele passou mal, não sei onde ele estava, talvez em um hotel", disse o representante. "Aí deu entrada no Pronto Socorro e foi direto para a UTI." Segundo ele, o atendimento foi rápido, mas o cantor ainda continuava internado. "Até onde se sabe ele está bem", afirmou. De acordo com o site da Gazeta do Povo, Luciano teria sofrido uma overdose de medicamentos. O hospital não confirmou a informação.

Ele está em uma UTI, segundo a assessoria do hospital, por ser uma das áreas mais reservadas e isoladas. Um cardiologista de Curitiba, que não presta serviços no Santa Cruz, foi chamado para atender o cantor.

Na noite desta quinta-feira, 27, Luciano anunciou, em show no Teatro Guaíra, o fim da dupla com o irmão, que já vem há 20 anos. "Está impossível para mim, há muito tempo que venho brigando com isso, é uma culpa totalmente minha e da minha saúde", justificou. A dupla tem novo show marcado para a noite de hoje.

Na página oficial da dupla no Twitter, a produtora dos cantores desmentiu o fim da parceria, dizendo que " a história de Zezé Di Camargo e Luciano não acabou. Os dois, como todos irmãos, tem seus desentendimentos. A dupla continua!". A assessoria de imprensa dos artistas não foi encontrada.

*Texto atualizado às 13h45 para acréscimo de informações.