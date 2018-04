Luan Santana lança clipe gravado em Cuba

O cantor Luan Santana gravou em Cuba seu primeiro clipe internacional. 'Acordando o Prédio', rodado em Havana e com a participação do youtuber Whindersson Nunes, é uma nova versão da música que está em seu mais recente trabalho, '1977', lançado pela Som Livre.

O clipe tem a direção do cubano Alejandro Pérez, que também assinou o vídeo de 'Bailando', a parceria de Luan com Enrique Iglesias, de 2014. O espírito de Cuba, no entanto, se restringe à primeira cena e à base de reggeaton da música. Luan e uma moça aparecem em um dos automóveis antigos cubanos da década de 1950, típicos da Ilha, andando por Havana Vieja e chegando a um hotel. A partir daí, as cenas são todas internas, com os supostos moradores do prédio sendo contagiados pela canção do artista. "Vamos acordar esse prédio / fazer inveja pro povo / enquanto eles estão indo trabaçhar / a gente faz amor gostoso de novo", diz o refrão.