'Louquinha', híbrido de funk e sertanejo lidera lista das mais tocadas em 2013

O ano de 2013 foi o ano em que o funk se tornou rentável para o sistema mainstream da música. As músicas Louquinha, de Dennis DJ (originalmente um funk, mas gravada como um híbrido pelos sertanejos João Lucas e Marcelo), e Amor de Chocolate, de Naldo Benny, foram respectivamente a primeira e a segunda colocadas no ranking das casas de diversões (as músicas mais tocadas em boates, drinquerias e clubes) do ranking do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos (Ecad), que teve uma prévia divulgada nesta quinta-feira.

"Loooooouca, louquinha/Dá uma empinadinha/Dá uma agachadinha/Você tá soltinha/Qué isso, gatinha?", diz a letra, um primor de elaboração formal que virou sucesso dos rala-buchos de periferia às academias de classe média alta de São Paulo.

Além delas, Anitta (com Show das Poderosas) ficou em 6º no ranking das casas de diversões e em 12º no ranking das rádios AM e FM. MC Bola, com Ela é Top, ficou em 11º nas casas de diversões.

O sertanejo universitário continuou rendendo bem, a exemplo de 2012, com Flor (Zé Henrique e Gabriel), Camaro Amarelo (Munhoz e Mariano), Sinal Disfarçado (Zé Ricardo e Tiago), Gatinha Assanhada (Gusttavo Lima) e Vidro Fumê (Bruno e Marrone) ocupando lugares estratégicos em todas as listas. No setor de música ao vivo, seis músicas são do estilo.

Com Esse Cara sou Eu, sucesso lançado em novembro de 2012, Roberto Carlos entrou no vácuo de 2013 e continuou frequentando bem o dial das rádios (é o terceiro mais tocado nas rádios em geral) e os shows ao vivo (ocupa a 5ª colocação nesse ranking). Mas Roberto não reinou no setor de casas de diversões, sumindo desse ranking.

Entre os internacionais, destacou-se nas rádios brasileiras o trio sueco Swedish House Mafia, de house progressiva, em segundo lugar geral no dial AM e FM com o hit Don't You Worry, Child - o folk singer Jason Mraz ficou na ponta do ranking, como 93 Million Miles. O indefectível Calvin Harris, com Feel So Close e We Found Love, dominou nas casas de diversões.

O clássico Parabéns a Você (primeiro lugar no setor de música ao vivo) nunca é derrubado do ranking, assim como Flor de Lis (Djavan) e Tempos Modernos (Lulu Santos).

A lista de mais tocadas do Ecad são apenas um indicativo do que se ouve no País, já que há um questionamento da amplitude da medição do escritório. Mas um indicativo, segundo o Ecad, baseado em amostras certificadas pelo Ibope.