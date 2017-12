Louis Vuitton vence processo contra vídeo de Britney

O fabricante de artigos de luxo Louis Vuitton venceu um processo no qual acusa Britney Spears de violar leis contra a falsificação, ao apresentar um painel de automóvel com estofamento cor-de-rosa com a marca Vuitton em um videoclipe. Uma corte parisiense ordenou que a Sony BMG e a MTV Online parem de exibir e promover o vídeo da canção Do Something, e multou ambas as companhias em US$ 117 mil cada, disse uma porta-voz da Vuitton na segunda-feira. A corte não considerou Britney pessoalmente culpada, mas declarou as duas empresas culpadas de violar leis contra a falsificação. A sentença afirma que o vídeo representa um "ataque" às marcas e á imagem de luxo da Louis Vuitton, disse a porta-voz. O videoclipe ainda estava disponível no YouTube nesta terça-feira.