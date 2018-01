Lou Reed, uma carreira em quatro discos fundamentais

The Velvet Underground and Nico (1967)

Primeiro disco da banda de Reed trata de temas polêmicos como drogas, sexo e prostituição

Transformer (1972)

Segundo disco solo do cantor, marcou o glam rock e trouxe canções sobre tipos marginais, como Walk on the Wild Side

Berlin (1973)

O mais dark da sua discografia, tem grande orquestra e canções sobre desespero e suicídio

The Raven (2003)

Álbum conceitual baseado em Poe com participação da mulher Laurie Anderson, David Bowie e produção de Hal Willner.