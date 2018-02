Lou Reed faz show em SP no mesmo dia de festival e Paul McCartney

Lou Reed toca no Brasil nos dias 20 e 21 de novembro, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. O cantor e guitarrista, ex-Velvet Underground foi confirmado na programação da Mostra Sesc de Artes deste ano. O preço dos ingressos varia entre R$ 10 a R$ 40. As vendas começam a partir de segunda, 1, nas unidades do Sesc.

Após cancelar sua participação da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) deste ano, o músico promove no Brasil o álbum Metal Machine Music, acompanho dos músicos Ulrich Krieger e Sarth Calhoun. O trabalho experimental é focado na sonoridade da guitarra, misturada a ruídos e distorções. Na época de seu lançamento, em 1975, foi recolhido das lojas. Este ano, foi remasterizado e relançado.

Lou Reed toca no mesmo fim de semana em que dezenas de bandas se reúnem para o Festival Planeta Terra, no sábado, 20, entre elas Phoenix, Smashing Pumpkins, Hot Chip e Pavement. O roqueiro também divide as atenções com o ex-beatle Paul McCartney, que faz a sua primeira apresentação no estádio do Morumbi no domingo, 21.

Atrações

A mostra também confirmou show da dupla dinamarquesa Raveonettes, no dia 19 de novembro, no Sesc Pompeia, com ingressos entre R$ 8 a R$ 32. Outro destaque da programação será o show do mestre do soul Gill Scott-Heron, no dia 28 de novembro, no Sesc Interlagos. Confira as atrações no site www.sescsp.org.br/sesc

Metal Machine Trio, com Lou Reed - Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195, Pinheiros). 20 e 21 de novembro. Sábado, às 21h30, domingo, às 18h30. Ingressos de R$ 10 (sócios) a R$ 40. Ingressos à venda a partir de 1 de novembro, nas unidades do Sesc