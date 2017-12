Lou Reed apresenta o álbum <i>Berlim</i> ao vivo após 33 anos O cantor e compositor nova-iorquino Lou Reed interpretará pela primeira vez ao vivo Berlim, seu segundo álbum solo, criado há 33 anos. Durante quatro noites, desta quinta-feira até domingo, Reed interpretará as dez canções do álbum no St. Ann´s Warehouse do seu Brooklyn natal, informa em seu site. As atuações levantaram um grande interesse entre os fãs do artista, ao ponto das entradas terem se esgotado há semanas. Para a ocasião, Reed preparou uma montagem multimídia que lhe acompanhará no palco para dar vida a Berlim, a história de amor de dois viciados em drogas, Caroline e Jim, na cidade alemã que dá nome ao disco. Através de dez canções, Reed trata temas como a violência doméstica, a dependência das drogas, o adultério, a prostituição ou o suicídio. Para a produção do espetáculo, que mês que vem viajará para Sydney, o artista se cercou de um grupo de amigos entre os quais se destacam Bob Ezrin, que ajudou a produzir o disco em 1973, e o artista e diretor de cinema Julian Schnabel. Schnabel projetou junto com sua filha Lola uma instalação multimídia que acompanhará Reed sobre o palco, no qual se projetarão imagens da atriz francesa Emmanuelle Seigner, para ilustrar a trágica história que relata o disco. Berlim é considerado um dos discos mais depressivos da história do rock, mas nos mais de 30 anos que passaram desde seu lançamento, se transformou em um álbum de culto para seus Fãs. Lou Reed, que em 1996 foi incluído no Salão da Fama do Rock and Roll, se consagrou há quatro decênios como líder da banda The Velvet Underground, para posteriormente lançar-se em uma aventura musical Solo. Além disso, é o autor de clássicos como Heroin, Walk on the Wild Side, Sweet Jane e Perfect Day, nas quais reflete sobre a vida e os problemas de Nova York, cidade na qual nasceu e viveu praticamente toda sua vida.