Lote de 59 gravações raras dos Beatles será colocado à venda

A Apple, selo fundado pelos Beatles em 1968, disse que irá divulgar uma série de faixas do início dos anos 1960 que estavam disponíveis anteriormente apenas como gravações piratas.

Entre as canções a serem vendidas no iTunes, estão versões de "She Loves You", "A Taste of Honey" e "There's a Place", assim como demos, gravações descartadas no processo de edição e apresentações ao vivo para a rádio BBC.

Uma porta-voz da Apple Records não forneceu detalhes sobre o momento do lançamento, nem comentou a especulação de que o objetivo era estender os direitos autorais sobre o material.

Em 2011, a União Europeia decidiu que os direitos autorais sobre gravações sonoras podem ser estendidas de 50 para 70 anos a partir do próximo ano, mas apenas para gravações lançadas antes desse prazo de 50 anos vencer.

A maior parte das faixas dos Beatles que estarão disponíveis para download na terça-feira foi gravada para a BBC em 1963, mas não havia sido divulgada.

(Reportagem de Alexander Winning)