Los Sebosos Postizos marca show de última hora em homenagem a Jorge Ben Jor

Depois que Jorge Ben Jor teve de cancelar os shows que faria esta semana com a banda Los Sebosos Postizos, de quinta a domingo, no Sesc Pompeia, por conta de uma virose, o grupo resolveu marcar de última hora uma apresentação para contemplar os fãs.

O show Los Sebosos Postizos Interpretam Jorge Ben Jor acontecerá nesta quinta-feira, 23, às 22 horas, no Centro Cultural Rio Verde (Rua Belmiro Braga, 181, na Vila Madalena), com ingressos vendidos a R$ 50 neste endereço. A apresentação contará com Jorge Du Peixe, Dengue, Lucio Maia e Pupilo, integrantes do Nação Zumbi, além de Chiquinho Corazon, Da Lua e Pedro Baby.

Jorge, que está em Miami, foi diagnosticado com virose após apresentar sintomas como enjoos e febre. O músico foi aconselhado por seu médico a repousar durante dez dias e a não fazer viagens internacionais – impedindo-o de comparecer às apresentações.

O projeto surgiu em 2012 de um disco em homenagem ao cantor, que, afirmam os músicos, ajudou a moldar o conceito do Chico Science e Nação Zumbi e, por isso, o movimento mangue beat. O repertório foca canções dos anos iniciais da carreira de Jorge, como A Jovem Samba, Descalço no Parque e A Tamba. Costumam tocar também canções como O Homem da Gravata Florida, Os Alquimistas Estão Chegando e Cinco Minutos.

Colaborou Renato Vieira