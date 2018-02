Los Hermanos vão tocar em festival que tem Radiohead

O grupo carioca Los Hermanos, que havia anunciado seu recesso em 24 de abril de 2007 por tempo indeterminado, volta a se reunir no festival Just a Fest, cuja atração principal é o Radiohead. Após boatos, a assessoria do evento confirmou a participação de Bruno Medina, Rodrigo Amarante, Rodrigo Barba e Marcelo Camelo. Eles vão abrir os shows no Rio (20/3 na Praça da Apoteose) e em São Paulo (22/3, Chácara do Jockey) ao lado do Kraftwerk. O motivo da separação alegado pelo grupo àquela época foi a necessidade dos integrantes de se dedicarem a outras atividades. Ingressos para o festival estão à venda no site www.ingresso.com.