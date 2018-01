Musical sobre canções do Los Hermanos é autorizado a captar R$ 8,3 mi

A banda Los Hermanos vai ganhar um musical. O projeto, que tem o título provisório de Pormenores - Los Hermanos, O Musical, foi autorizado pela Lei Rouanet a captar R$8.374.290,00.

De acordo com a descrição do projeto no site da Lei Rouanet, o musical deve ser elaborado com cenas e esquetes inspirados nas músicas de Marcelo Camelo, Rodrigo Barba, Rodrigo Amarante e Bruno Medina.

A ideia é que a estreia seja realizada no Rio de Janeiro e siga para São Paulo, Belém, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. João Falcão é quem deve dirigir o musical.