Los Hermanos tocarão no festival SWU

A organização do festival SWU confirmou na tarde desta quarta-feira, 01, a apresentação da banda Los Hermanos no primeiro dia de shows , no dia 9 de outubro, na fazenda Maeda, em Itu (interior de SP). Neste mesmo dia estão programados shows de Rage Against The Machine, Mutantes, Mars Volta, entre outros.

Em recesso desde 2007, o quarteto carioca voltou a se reunir no ano passado na abertura do show do Radiohead, no festival Just a Fest. Para este ano, além do SWU, a banda irá fazer uma mini-turnê pelo Nordeste, com shows em Recife (15 de outubro), Fortaleza (16) e Salvador (17).

Formado por Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba, o Los Hermanos tem quatro álbuns de estúdio lançados na carreira, sendo o mais recente o “4” (2007). No shopw programa para o SWU, a banda carioca também estará acompanhada pelos músicos Gabriel Bubu (guitarra e baixo), Bubu (trompete), Índio (saxofone) e Mauro Zacharias (trombone).