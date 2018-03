Los Hermanos toca sucessos em SP e faz suspense sobre volta

Ser a banda de abertura de um festival nunca é uma tarefa fácil - ainda mais quando as atrações da noite são Kraftwerk, pioneiros da música eletrônica, e Radiohead, um dos maiores nomes do rock em sua primeira passagem pelo Brasil. Mas os Los Hermanos provaram na noite de domingo, 22, na edição paulistana do Just a Fest, que a primeira apresentação pode ser tão interessante quanto os números principais. Mostrando sucessos de mais de uma década de carreira, o grupo carioca levou as cerca de 30 mil pessoas que lotavam a Chácara do Jockey para a mesma atmosfera de seus shows individuais, marcados pela perfeita conexão entre banda e público.

Foi a primeira apresentação do grupo em São Paulo desde o anúncio de um recesso que já dura quase dois anos. A ansiedade do público para aquele retorno era visível: na primeira canção, Todo o Carnaval Tem Seu Fim, alguns fãs faziam festa com confete e serpentina ao som dos acordes iniciais, enquanto na segunda, Primeiro Andar, centenas gritavam "volta, Los Hermanos". Tímido, o vocalista Marcelo Camelo apenas sorria e agradecia a boa recepção.

O guitarrista Rodrigo Amarante, que também assumiu os vocais em praticamente metade do show, também falou pouco, mas se mostrou impressionado com o grande público. "Tem muita gente aqui", notou ele, depois de cantar O Vento. Antes de sair de cena também houve espaço para um "divirtam-se", em referência às próximas atrações.

A apresentação não trouxe grandes novidades - quem já assistiu a algum show do grupo nos últimos três anos provavelmente conhecia todo o repertório. A surpresa ficou para Assim Será, música do segundo disco da banda (Bloco do Eu Sozinho, 2001), pouco tocada nas turnês anteriores. Os destaque foram os hits O Vencedor, Além do Que Se Vê e A Flor, em que Amarante e Marcelo dividiram os vocais e saciaram os fãs que queriam vê-los cantando lado a lado novamente.

Ao final, os Los Hermanos terminaram a apresentação com o público ganho, mas não deram pistas se realmente estavam de volta ou se aquela era apenas uma noite especial. "Até qualquer dia", despediu-se Amarante, seguido por um "até mais" de Marcelo. Para a legião de seguidores da banda, a dúvida sobre um retorno definitivo continua, mas a noite rendeu um gostinho dos velhos tempos.

Set-list

Todo Carnaval Tem Seu Fim

Primeiro Andar

O Vento

Além Do Que Se Vê

Condicional

Morena

Do Sétimo Andar

A Outra

Cara Estranho

Deixa o Verão

Assim Será

Cher Antoine

O Vencedor

Retrato Pra Iaiá

Casa Pré-Fabricada

Último Romance

Sentimental

A Flor