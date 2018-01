Los Hermanos se apresentam na Argentina O grupo brasileiro Los Hermanos espera ansiosamente pelo show que marcará seu retorno à Argentina, nesta quinta-feira, em uma casa de shows de Buenos Aires. "Desde que tocamos na Argentina, em 2000, estamos tentando voltar, mas até agora não tinha sido possível", declarou na terça o cantor Rodrigo Amarante. O grupo apresentará na capital argentina as músicas de seu mais novo lançamento, "4". Segundo Amarante, a banda, que acaba de se apresentar na Espanha e em Portugal, tocará sucessos de seus álbuns anteriores, "Los Hermanos", "Bloco do eu Sozinho" e "Ventura". "Quando tocamos em Buenos Aires, há seis anos, tivemos uma grande surpresa, pois havia um público muito grande, e todas as pessoas cantavam nossas canções. Estamos muito contentes de voltar, porque gostamos muito da cidade e da música daqui", disse. O artista lembrou que, em sua visita anterior à cidade, comprou discos da banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, que, em sua opinião, mistura de uma forma muito natural e orgânica o rock e o pop com a música popular da Argentina. "Acho que nós, latino-americanos, temos mais espírito de liberdade e uma visão mais ampla do que outros povos, pois para nós não há tanto uma hierarquia cultural ou musical. Colocamos nossas referências lado a lado", disse. Amarante traçou um paralelo entre o Los Hermanos, banda que se formou pela afinidade entre seus integrantes, e os povos da América Latina, "que têm alguma ligação que se parece com a do sangue, mas não é". "O povo argentino é um povo culto e consciente de muitas coisas das quais nós, brasileiros, não somos. A apresentação desta quinta-feira nos dará um novo ânimo", disse o cantor.