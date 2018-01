Los Hermanos dão início a mais uma turnê de adoração

O último disco saiu em 2006 e o hiato foi anunciado no ano seguinte. A banda Los Hermanos, contudo, não deixou seus fãs, tão famosos pela histeria e devoção, muito tempo sem ter a oportunidade de disputar com as caixas de som quem alcança os maiores decibéis – e, pasmem, a vitória fica com os jovens adoradores de Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Rodrigo Barba e Bruno Medina.

Assim como feito em 2009, 2010 e 2012, o grupo carioca está reunido para uma série de shows e, a partir deste sábado, 24, traz seu caminhão de hits certeiros a São Paulo. Serão dois shows na cidade: hoje, na Arena Anhembi (os ingressos estão esgotados) e amanhã, no Espaço das Américas, local que recebeu o grupo há três anos, com bilhetes ainda disponíveis.

Ainda não há novidade musical do quarteto vindo aí, mas isso não parece ser problema para o grupo. Restam ainda seis apresentações do grupo, duas em São Paulo e quatro no Rio de Janeiro, e apenas duas delas ainda têm ingressos disponíveis.

A grande boa nova, na verdade, vai de encontro com essa imagem messiânica que a banda ganhou ao longo dos anos. Ou melhor, vai de encontro e busca destruir isso. Trata-se do livro fotográfico Los Hermanos: Turnê 2012, com imagens de Caroline Bittencourt, fotógrafa que é próxima do grupo desde o período do lançamento do segundo disco deles, O Bloco do Eu Sozinho, de 2001.

“Comecei a fotografá-los quando eu ainda estava aprendendo”, revelou ela, que já não tem a conta de quantas apresentações do grupo fotografou. A ideia da publicação veio dos próprios Hermanos, mas ela garante que teve total liberdade para clicá-los. “Eu tento ser leve e um pouco invisível.”

Bruno Medina, no prefácio, diz que o livro é a “mais bem-sucedida tentativa de captar a essência da banda”. Ela comenta: “Não estava preocupada com um roteiro. Isso reflete, na verdade, nas fotos e aí a essência aparece. Um livro de música cheio de silêncio”.

LOS HERMANOS: TURNÊ DE 2012

Autora: Caroline Bittencourt

Editora: Automatica Edições (208 págs., R$ 80)

Repertório

O Vencedor

Retrato pra Iaiá

Além do que Se Vê

Todo Carnaval Tem Seu Fim

O Vento

Cadê Teu Suín-?

Do Sétimo Andar

Samba a Dois

Condicional

Azedume

Pois é

Morena

Um Par

O Velho e o Moço

A Outra

Paquetá

Sentimental

Primeiro Andar

Tenha Dó

Descoberta

Deixa o Verão

De Onde Vem a Calma

Conversa de Botas Batidas

Último Romance

A Flor

Adeus Você

Anna Júlia

Quem Sabe

Pierrot