Los Hermanos apresentam "4" pela última vez na cidade É a última chance para conferir ao vivo "4", o quarto disco do Los Hermanos. A banda carioca se apresenta nesta sexta-feira no Citibank Hall, às 22 horas, com direito a shows de abertura que por si só valem o ingresso. Nesta sexta, quem esquenta a festa são os paulistanos do Hurtmold. No sábado, é a vez do Cidadão Instigado, que tem à frente o cearense Fernando Catatau. Com o Los Hermanos, Catatau gravou Sapato Novo e vem fazendo com o Cidadão carreira merecida em São Paulo, lotando redutos da boa música, como o Studio SP e o Grazie a Dio. Os donos da festa prometem trazer um show diferente do que já apresentaram na cidade. Mas não muito. "Nesta semana mexemos no set. Incluímos canções como Pois É, que não tocamos há tempos. Mas vamos tocar as preferidas da galera também", diz o baterista Rodrigo Barba. "4" pode ser definido com um CD intimista e melancólico, ideal para ser ouvido no aconchego do lar. "Mas funciona bem no palco também. Ao vivo, continua havendo muito entrosamento com o público. Todo mundo canta junto, mesmo as canções mais novas", comenta Barba em nome da banda, que, para alegria da torcida, já prepara novo CD, a ser gravado em 2007. Los Hermanos. Citibank Hall. Av. Jamaris, 213. Hoje, às 22 horas.