Los Hermanos anunciam pausa ´por tempo indeterminado´ A banda Los Hermanos "entrou em recesso por tempo indeterminado". Grupo do hit Todo Carnaval Tem seu Fim noticiou a decisão por meio de um post publicado no site oficial da banda na segunda-feira, 23. A pausa, segundo a nota, se baseou na necessidade dos membros do grupo de se dedicarem a outras atividades "acumuladas em dez anos de trabalhos em conjunto". Na tentativa de evitar quaisquer boatos, o comunicado traz que não houve desentendimento ou discordância entre os integrantes do grupo que tenha afetado a amizade deles, "tanto que continuam jogando truco toda quinta-feira". Apesar do término da turnê do último e quarto álbum, o 4, Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba farão ainda duas únicas apresentações no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso, nos dias 8 e 9 de junho. Confira a íntegra da nota: A banda Los Hermanos comunica a decisão de entrar em recesso por tempo indeterminado. Por conta disso não há previsão de lançamento de um novo disco. A pausa atende a necessidade dos integrantes de se dedicarem a outras atividades que vieram se acumulando ao longo desses dez anos de trabalho ininterrupto em conjunto. Por conta dessa decisão, mesmo após o término da turnê do 4, resolvemos fazer duas únicas apresentações no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso nos dias 8 e 9 de junho. Até lá.