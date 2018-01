Los Hermanos anuncia seis novas apresentações em turnê pelo Brasil

SÃO PAULO - O Los Hermanos anunciou na noite desta quinta-feira, 19, novas seis datas de apresentações de sua turnê pelo Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre deverão receber os novos shows.

São Paulo ganhará nova data em 31 de maio e 1º de junho. em Porto Alegre, o show extra será em 13 do mesmo mês. Belo Horizonte receberá o Los Hermanos em 21 de maio. No Rio, com maior número de concertos marcados, a banda deve se apresentar em 2 e 3 de junho. Os ingressos para os concertos extras não serão vendidos pela internet.

A banda anunciou ainda que Recife, Fortaleza, Manaus, Brasília e Salvador não receberão novas apresentação e que ainda há entradas disponíveis para essas cidades.

Os fãs do grupo podem acompanhar novidades referentes à turnê na página oficial do Los Hermanos no Facebook.