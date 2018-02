Los Campesinos! anuncia novo álbum para novembro

SÃO PAULO - O líder do Los Campesinos! informou em de seu perfil no Facebook e no blog do grupo que o quarto álbum da banda galesa será lançado em novembro deste ano.

No blog, Gareth afirmou em um detalhado post que o processo de mixagem está quase finalizado, e que a masterização deve começar em breve. "As músicas estão tão maciças e poderosas no disco que eu não consigo nem imaginar o tamanho do dano que poderemos causar com elas ao vivo", completou. O título da obra ainda não foi decidido.

Confira abaixo o clipe de There Are Listed Buildings, single do terceiro lançamento da banda, Romance is Boring (2010).