Los Angeles vive 'depressão pós-funeral' de Michael Jackson

Os camelôs estiveram em festa - bonés do Rei do Pop e camisetas "baby look" por US$ 10, fotocópias de fotos autografadas por até US$ 35, falsos programas do show por US$ 10. Cerca de 2,2 mil jornalistas credenciados trabalhavam feito loucos, e 3,3 mil policiais (polícia montada, polícia de moto, polícia à paisana, polícia com donuts e cafezinho na esquina) tomaram o centro de Los Angeles para o show-funeral de Michael Jackson na terça-feira, 7, que reuniu 20 mil pessoas no Staples Center. Helicópteros de redes de TV e helicópteros alugados circulavam pelo céu, como numa procissão de hélices.

