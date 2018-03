Los Angeles se prepara para acolher o Grammy

O Staples Center de Los Angeles finaliza os detalhes para acolher neste domingo a 53ª edição dos prêmios Grammy, a grande festa da música, com o rapper Eminem como favorito com dez indicações e um desfile de nomes míticos no palco.

A cerimônia, de três horas e meia de duração, contará com as atuações de Lady Gaga, Muse, Katy Perry, Bob Dylan, Mick Jagger, Arcade Fire, Mumford & Sons, Dr. Dre, Adam Levine (do Maroon 5), Christina Aguilera, Jennifer Hudson, Justin Bieber, Usher, Rihanna, entre outros.

No Brasil, a premiação será transmitida pelo canal pago TNT às 23h, horário de Brasília e também poderá ser acompanhada ao vivo através do portal oficial, www.grammy.com.

Barbra Streisand, que também estará na festa, recebeu na sexta-feira à noite o prêmio Pessoa do Ano dado pela Academia da Música, que reconhece a "excepcional" trajetória artística da mítica cantora e atriz, assim como suas atividades filantrópicas.

A entidade organizou uma homenagem com tons benéficos no Convention Center, de Los Angeles, onde vários artistas como Diana Krall, Leoa Lewis, Lea Michele, Faith Hill, Tony Bennett e Stevie Wonder cantaram versões de algumas das canções mais conhecidas de Streisand.

Foi o primeiro dos atos e festas que aconteceram durante o fim de semana prévio ao grande evento do domingo, por onde desfilarão celebridades como Sean Combs, Eva Longoria, Jennifer López, Ricky Martin, Ryan Seacrest, Keith Urban, Will.I.Am (dos Black Eyed Peas), Miley Cyrus, Jamie Foxx, Selena Gómez, Neil Patrick Harris e Jewel, entre outros, para entregar os prêmios.

Eminem, com dez indicações, parte como o grande favorito para os Grammy, seguido de perto pelas sete obtidas por Bruno Mars e as seis de Lady Gaga, Lady Antebellum e Jay-Z.

O veterano artista de Detroit conseguiu, entre outras, as candidaturas ao álbum, gravação e canção do ano (por Love the Way You Lie, interpretada junto com Rihanna). eu disco Recovery também aspira ao prêmio outorgado ao melhor álbum de rap, fonógrafo que já obteve em quatro ocasiões.

O principal rival de Eminem será o cantor, compositor e produtor Bruno Mars, de origem porto-riquenha, e após as seis indicações conseguidas por Lady Gaga, Jay-Z e Lady Antebellum, aparecem Jeff Beck, B.o.B, David Frost, Philip Lawrence e John Legend, com cinco candidaturas.

Gaga, Katy Perry, Eminem, a banda canadense de rock Arcade Fire e o trio de country Lady Antebellum disputarão a categoria de álbum do ano pelos trabalhos The Fame Monster, Teenage Dream", Recovery, The Suburbs e Need You Now, respectivamente.

A outra grande indicação do evento, a de gravação do ano, é disputada por Eminem e Rihanna, por Love the Way You Lie; Jay-Z e Alicia Keys, por Empire State of Mind; Lady Antebellum, por Need You Now; Cee Lo Green, por "Forget You", e B.o.B., por Nothing on You.

Os indicados à melhor canção do ano (prêmio ao compositor) são Forget You, de Cee Lo Green; Love the Way You Lie, de Eminem; "Need You Now", de Lady Antebellum; Beg Steal or Borrow, de Ray Lamontagne, e "The House that Built me", de Miranda Lambert.

Além disso, o fonógrafo dourado destinado ao melhor artista novato é disputado por Justin Bieber, Drake, Florence and the Machine, Mumford & Sons e Esperanza Spalding.