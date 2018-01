Lorde lança mais uma música do novo álbum; ouça 'Perfect Places'

A cantora neozelandesa Lorde lança nesta sexta-feira, 2, mais uma música que irá compor o seu novo trabalho de estúdio, intitulado Melodrama. A faixa Perfect Places já está disponível nas plataformas digitais.

A música se aproxima mais das faixas do álbum de estreia da cantora, Pure Heroine (2013), do que das já disponibilizadas do Melodrama, como Green Light e Liability.

"Esta é bem especial", escreveu Lorde num post no Facebook, onde contou a história de origem da música, quando ela precisou sair do calor do verão de Nova York para o frio do inverno neozelandês. "É muito querida no meu coração. Espero que gostem."

Melodrama chega às lojas no dia 16 de junho.