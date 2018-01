Lorde faz cover intimista de 'I'm On Fire', de Bruce Springsteen

Lorde cantou o clássico I'm On Fire, de Bruce Springsteen, na última terça-feira, 7, data de seu aniversário, durante uma apresentação em Christchurch, na Nova Zelândia. "Essa música é muito especial pra mim", afirmou ela, antes da canção".

A cantora neozelandesa retribuiu o carinho do The Boss que, em março de 2014, em Auckland, terra natal de Lorde, surpreendeu o público com o hit Royals. "Eu fiquei tão emocionada e surpresa. Foi uma honra para mim. Bruce é um grande compositor. Não esperava por isso", disse ela na ocasião. Assista aos dois vídeos:

Lorde canta I'm On Fire, de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen canta Royals, de Lorde