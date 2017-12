Lorde cancela turnê australiana por problema de saúde

A adolescente Ella Yelich-O'Connor, que usa o nome artístico de Lorde, estava em turnê na América do Sul e América do Norte ao longo dos últimos meses e participou do Music and Arts Festival em Coachella Valley no fim de semana da Páscoa.

Ela deveria começar a fase australiana de sua turnê mundial em Melbourne na quinta-feira.

"É com dor no coração que vou ter de adiar esses shows, já que a banda e eu absolutamente amamos tocar para o público australiano, e essa não foi uma decisão fácil de tomar", disse Yelich-O'Connor em comunicado divulgado pela empresa Frontier Touring.

A cantora, cujo hit "Royals" foi número 1 nas paradas musicais ao redor do mundo em 2013, ganhou o Grammy de canção do ano e melhor performance solo pop em janeiro.

Yelich-O'Connor disse aos seus 1,5 milhão de seguidores no Twitter que estava com uma "terrível infecção nos pulmões e problemas de saúde em geral".

As datas da turnê australiana serão reprogramadas, segundo a produtora dos shows.

(Reportagem de Thuy Ong)