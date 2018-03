Lorde, Blondie, MGMT e Tim Bernardes com Mallu Magalhães são atrações do Popload Festival 2018

Lorde, Blondie, MGMT e Tim Bernardes com Mallu Magalhães são algumas das atrações confirmadas no Popload Festival 2018. O evento será realizado no dia 15 de novembro, no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo.

A aclamada cantora neozelandesa Lorde volta ao País em seu melhor momento para um show exclusivo na América do Sul como parte da turnê de divulgação do aclamado disco Melodrama, lançado em 2017.

Prestes a completar 45 anos de carreira, o Blondie vem ao Brasil pela primeira vez. Ao lado do guitarrista Chris Stein e do baterista Clem Burke, a cantora e musa Debbie Harry emplacaram uma série de hits inesquecíveis que influenciam toda uma geração.

Donos dos hits Kids, Time to Pretend e Electric Feel, o MGMT, formado pelos amigos de faculdade Ben Goldwasser e Andrew VanWyngarden, também está confirmado.

O festival também está bem servido de boas atrações nacionais. A cantora carioca Letrux e Mallu Magalhães com Tim Bernardes estão no line-up do evento.

As bandas Death Cab e At the Drive In fecham o pacote. O Death Cab é uma banda de indie rock americana liderado pelo vocalista Ben Gibbard. O At the Drive in é uma banda de hardcore que voltou em 2015 após pausa de três anos.

Os ingressos para o Popload Festival 2018 já estão à venda no site oficial do evento. Os preços vão de R$ 180 (meia-entrada do primeiro lote) à R$ 450 (entrada inteira do 3° e último lote).

Preços

PISTA 1º LOTE: R$ 180 (meia-entrada) e R$ 360 (inteira)

* PISTA PREMIUM: R$ 375 (meia-entrada) e R$ 750 (inteira)

* PISTA 2º LOTE: R$ 205 (meia-entrada) e R$ 410 (inteira)

* PISTA 3º LOTE: R$ 225 (meia-entrada) e R$ 450 (inteira)

