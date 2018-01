Longa fila dificulta retirada de ingressos para o Rock in Rio

RIO - Mais de 300 pessoas aguardam na manhã desta quarta-feira, 13, numa enorme fila formada na Estação Carioca do Metrô, no Centro do Rio de Janeiro, para retirar ingressos comprados online para o Rock in Rio, que começa na sexta, 15.

Muitos chegam, olham o tamanho da fila e desistem. Em média, a espera é de uma hora e meia. Nos outros dias desta semana, a fila chegou a 3 horas. Segundo os seguranças, o volume de pessoas tem se mantido grande durante todo o dia.

“É um absurdo, pagamos caro por esse serviço. Ficaram de entregar na minha casa e alegaram não encontrar meu endereço”, disse Daniel Varallo, de 27 anos, profissional de Relações Públicas de Porto Alegre. Ele teve que viajar mais cedo ao Rio somente para retirar dois ingressos.

Funcionário do Ingresso.com responsável pelas vendas informou que a confusão ocorre porque as pessoas deixaram para última hora o que poderia ter sido feito desde julho.

“Em julho e agosto não tinha ninguém aqui. Não tinha nem fila. Desde sexta-feira passada está esse tumulto“, contou um deles sem se identificar. “Eu tenho direito de retirar quando quiser, comprei na última leva de ingressos disponibilizados, como viria antes?”, disse Karen de Souza, 29 anos, jornalista.

A retirada pôde ser agendada pelo site. Quem tenta sem agendamento, enfrenta uma fila mais longa.

O horário de retirada de ingressos foi ampliado essa semana para atender o público – era das 10h às 20h e passou para 9h às 21h. Quem não conseguir ou desistir pode apanhar na própria Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A designer Lívia Badiani , 21 anos, saiu aliviada da Estação Carioca: “Cheguei às 9h e já tinha gente esperando. Vim com medo porque as minhas amigas esperam mais de 3 horas antes. Vou ver a Lady Gaga”, contou, depois de 1h30 na fila.

A ingresso.com informou que a retirada de ingressos está sendo disponibilizada desde o dia 3 de julho na Carioca, mediante agendamento online. "Muitos clientes optaram por comparecer sem agendamento prévio, o que ocasionou filas", argumentou, em nota à imprensa. A empresa lembra que já é possível agendar a retirada das pulseiras na própria Cidade do Rock. Para isso, é preciso acessar o histórico de compras em rockinrio.ingresso.com e escolher a data. Os horários de atendimento serão: nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24, das 10 horas às 22 horas; nos dias 18, 19 e 20, das 10 horas às 19 horas. Na Carioca, o serviço será finalizado às 19 horas de hoje, com prioridade para quem realizou o agendamento.