Londres tem ópera 'La Bohème' montada em pub

LONDRES (Reuters Life!) - É preciso coragem para montar uma ópera em um pub de trabalhadores numa parte irlandesa de Londres, mas a produção da Cock Tavern Theatre Company de "La Bohème", de Puccini, em inglês e atualizada para os dias de hoje, tem fascinado a platéia.

Um intervalo muito rápido com a dança da barra (pole dancing) pode ter algo a ver com isso.

Esse toque nada pucciniano, executado pela artista de striptease Musetta, ocorre no segundo ato, quando toda a companhia formada em grande parte por jovens cantores, fazendo uma pausa para lidar com os desafios de início de carreira, descem do minúsculo teatro acima do pub, onde a maior parte da ópera é encenada, para fazer a famosa cena do Café Mumus ali mesmo - no pub.

"Eles amam isso", disse Michael Darby, de 62 anos, do condado de Westmeath, na Irlanda, sobre a reação dos freqüentadores da Taverna Cock.

Isso inclui o próprio - e depois de eles se acostumaram ao espetáculo noturno de um ato da ópera italiana do final do século 19, montado num café francês, apresentado para o público pagante, outros freqüentadores e mesmo os jogadores de sinuca nos fundos, se eles se derem ao trabalho de levantar os olhos da mesa.

Se não, eles perdem uma das encenações mais geniais dessa peça.

Os cantores e os donos do pub quase que se unem uns aos outros, o barulho da taverna acrescenta sobretons e o coro estimula a cantoria dos donos do pub, transformando-a num grande sucesso artístico.

Após as críticas da estreia, em dezembro, o teatro de 40 lugares normalmente está lotado e a temporada foi estendida para até fevereiro.

"Eu treinei como cantor de ópera na Austrália antes de me tornar diretor de ópera e sempre me incomodou a quantidade de barreiras que existem para as pessoas como as que você vê aqui", disse Adam Spreadbury-Maher, de 28 anos, diretor artístico do teatro.

"Então pensei que, quando finalmente tivesse o meu teatro, o que aconteceu há 10 meses, precisaríamos encenar alguma ópera, mas fazer isso de forma que as pessoas pudessem se sentar e aproveitá-la, tomar uma cerveja e de fato entender o que estivesse sendo falado - sem legendas - e espero que é isso o que fizemos esta noite."

"Missão cumprida" é o veredicto da plateia, dos freqüentadores e possivelmente dos jogadores de sinuca, caso olharem.