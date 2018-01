Lollapalooza começa sua edição de 2015 com show da banda Baleia

Atualizada às 12h43

Os portões para os shows deste sábado, 28, foram abertos pontualmente às 11h45 no Autódromo de Interlagos, onde é realizada a quarta edição do Lollapalooza Brasil. As atrações do dia começaram com apresentação da banda Baleia.

Chegar de trem ao Lollapalooza continua sendo a melhor opção. A reportagem do Estado chegou em 50 minutos à estação Autódromo da Linha 9 da CPTM, saindo da estação República da Linha 4 do metrô, conectada à estação Pinheiros. Às 9h30 da manhã, a baldeação entre trem e metrô era tranquila. Quem entrasse primeiro nos vagões conseguia até se sentar. Na estação Pinheiros, avisos afixados nas paredes pedem aos usuários que comprem seus bilhetes com antecedência. O trem tem ar condicionado, o que surpreendeu alguns passageiros.

Mas para quem vai de carro, o trânsito, entretanto, já começa a complicar nos arredores do autódromo, na Avenida Interlagos e Avenida Senador Teotônio Vilela, parcialmente bloqueada próximo às entradas. Filas para entrada ainda são pequenas e andam rápido.

Apesar de haver ainda ingressos na bilheteria, alguns cambistas oferecem entradas por R$ 250. Há um bom policiamento na região. É muitos fãs preferem comer antes de entrar na "Cidade do Rock" paulistana, já que os preços por lá são bem mais salgados.

Chef Stage.

Área dos Food Trucks é atração à parte das já existentes duas praças de alimentação. Os preços são mais caros, mas as opções são bem variadas. O espaço fica em frente ao Palco Skol, e conta com dez peruas e vans adaptadas para servir de sanduíches de salmão na brasa por 10 mangos (cada Lolla Mango equivale a R$ 2,50).

Este ano, a organização do festival ampliou o Chef Stage, dedicado à gastronomia, colocando mais uma tenda. Um corredor em forma de grades também impede a aglomeração. O objetivo é evitar confusões e o excesso de pessoas.A compra do Lolla Mango, no entanto, não é feita dentro do Chef Stage justamente para evitar muvuca.

Por volta das 12h deste sábado, 28, a barraca mais procurada era a do chef Carlos Bertolazzi. O estrogonofe de carne, vendido por 7 mangos (R$ 17,50), fazia muito sucesso entre os frequentadores do local. A estudante paulistana Andressa Oliveira, 23, aprovou a comida da barraca. "O sabor e muito bom, assim como o tempero. O problema, de fato, foi o preço. Achei caro, ainda mais para quem é estudante", disse.

(Reportagem de Renato Vieira, Julio Maria, João Paulo Carvalho e Guilherme Sobota)