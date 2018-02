A organização do Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça-feira, 31, as datas em que será realizada a segunda edição do festival: 29, 30 e 31 de março de 2013.

O palco será o Jockey Club, na zona sul de São Paulo, que recebeu os shows do primeiro Lollapalooza Brasil no começo do mês de abril.

Informações sobre as atrações e a venda de ingressos serão divulgadas em breve, como comunica o site do evento.