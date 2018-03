Lollapalooza Argentina começa com Metallica e The xx

Metallica, The xx, The Strokes e o R&B do The Weeknd estão entre as principais atrações do Lollapalooza Argentina 2017, um dos festivais mais importantes do país, que teve abriu suas portas nesta sexta-feira, 31, aos milhares de fãs para dois dias de programação.

Mais de 50 bandas locais e internacionais se apresentam nos palcos do hipódromo de San Isidro, no norte de Buenos Aires, na quarta edição do festival, cujos ingressos estão esgotados há vários dias.

Além de Metallica, The xx, The Strokes e The Weeknd, o festival traz este ano a dupla Tegan and Sara e o jovem DJ Martin Garrix, além de representantes da música nacional, com o cantores argentinos León Gieco e Lisandro Aristimuño e a banda Huevo.

Os primeiros shows começaram no início da tarde com os indies equatorianos La Máquina Camaleón e a banda punk americana Joystick, e a última e principal atração do dia será o Metallica.

No sábado, encerram o Lollapalooza Argentina The Strokes, The Weeknd, Flume e os britânicos Two Door Cinema Clube.