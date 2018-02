Lollapalooza anuncia bandas de 2014

A organização do festival Lollapalooza anunciou na noite deste domingo, 10, a lista de bandas que vão se apresentar na edição 2014 do festival, que acontece nos dias 5 e 6 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos custam de R$ 290 a R$ 540.

Arcade Fire, Soundgarden e Julian Casablancas - sem o Strokes - são destaques. Veja a lista completa:

Muse

Arcade Fire

Soundgarden

Nine Inch Nails

Imagine Dragons

Pixies

Phoenix

Vampire Weekend

New Order

Axwell

Julian Casabralncas

Ellie Goulding

Jake Bugg

Kid Cudi

Johnny Marr

Lorde

Nação Zumbi

The Bloody Beetroots

Capital Cities

Raimundos

Cage the Elephant

Afi

Savages

Cone Crew Diretoria

Wolfgang Gartner

Flux Pavilion

Portugal. The Man

Baauer

Krewella

Café Tacvba

Lucas Santanna

Flume

Illya Kuriaki & The Valderramas

Silva

Vespas Mandarinas

Elekfantz

Francisca Valenzuela

Selvagens À Procura de Lei

Gabe

Apanhador Só

Digitaria

Brothers of Brazil

Ftampa

Barbatuques

Coisinha

Red Oblivion