Lollapalooza anuncia atrações em quatro capitais em março

Foi anunciado nesta segunda-feira, 12, que algumas das principais atrações do festival Lollapalooza - a ser realizado nos dias 28 e 29 de março, em São Paulo - também irão se apresentar em pelo menos outras quatro capitais brasileiras pela passagem no Brasil.

Jack White, Robert Plant and The Sensational Space Shifters, The Smashing Pumpkins, Bastille, Foster The People, St. Vincent, Young The Giant, The Kooks e Kasabian são as atrações escolhidas para turnê no país - nos dias que antecedem o festival.

Confira a programação completa:

Porto Alegre

Local: Pepsi on Stage

24/03 – Jack White

26/03 – The Kooks e Kasabian

Rio de Janeiro

Local: Citibank Hall

24/03 – Robert Plant and The Sensational Space Shifters e St. Vincent

25/03 – The Smashing Pumpkins e Young The Giant

27/03 – Bastille e Foster The People

Belo Horizonte

Local: Chevrolet Hall

25/03 – Bastille e Foster The People

26/03 – Robert Plant and The Sensational Space Shifters e St. Vincent

Brasília

Local: Net Live

27/03 – The Smashing Pumpkins e Young The Giant

Para os shows no Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre, a venda para o público em geral estará disponível a partir do dia 21 de janeiro (com pré-venda para clientes do Rio entre os dias 14 e 20) no site da produtora Tickets For Fun. Para o show em Brasília, os ingressos podem ser encontrados no site da Ingresso Rápido.