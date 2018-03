Lollapalooza abre temporada de grandes festivais no Brasil em 2012

O ano de 2011 foi certamente o divisor de águas para o cenário musical brasileiro. De terra longínqua e desconhecida, o Brasil passou a ser destino obrigatório na rota das grandes turnês e apresentações internacionais. O Lollapalooza, que acontece em São Paulo nos dias 7 e 8 de abril no Jockey Club, dá continuidade ao processo e inaugura a temporada 2012 em grande estilo.

Arctic Monkeys, Joan Jett and The Blackhearts, Peaches, Jane’s Addiction, Racionais MCs e Foo Fighters são apenas algumas das atrações que prometem fortalecer ainda mais a imagem do País como anfitrião de megafestivais.

Fundado nos Estados Unidos pelo vocalista da banda Jane’s Addiction, Perry Farrell, em 1991, o Lollapalooza, que também passou pelo Chile no último fim de semana, ganha sua primeira edição no Brasil.

O cenário do evento será o gramado do Jockey Club de São Paulo. O espaço de 120 mil metros quadrados terá 5 palcos e mais de 50 shows. As atrações se dividirão nos palcos Cidade Jardim, Butantã, Alternativo, Perry e Kidzapalooza - este último dedicado às atividades infantis.

Nos Palcos Cidade Jardim e Butantã, os destaques são os ingleses do Arctic Monkeys; a banda TV on the Radio; os psicodélicos do MGMT; Jane’s Addiction, além do Foo Fighters, atração mais aguardada do Lollapalooza 2012

O grupo de Dave Grohl retorna ao Brasil 11 anos depois de fazer um show memorável na terceira edição do Rock in Rio, em 2001. A banda se apresenta no sábado, dia 7.

Os destaques da música nacional ficam por conta dos Racionais MCs, Velhas Virgens, Plebe Rude, Garage Fuzz, Wander Wildner, O Rappa e Pavilhão 9.

Público e ingressos. Segundo a organização do Lollapalooza, 140 mil pessoas devem passsar pelos gramados do Jockey Club entre 7 e 8 de abril. Os ingressos para o primeiro dia do festival estão esgotados, mas ainda há entradas para o segundo dia (Inteira R$ 300/Meia R$ 150).

Transporte público. As estações do Metrô funcionarão normalmente durante os dois dias. A estação Butantã, da Linha 4 - Amarela, é a mais próxima do Jockey Club. O Metrô ficará aberto até 1 hora no sábado e meia-noite no domingo.

No dia 8, domingo, a Linha 9 - Esmeralda estará fechada para manutenção. Como alternativa, a SPTrans fornecerá 40 ônibus gratuitos por meio do Plano PAESE nos trechos de maior circulação:

Estação Pinheiros - Estação Santo Amaro (integração Term. Santo Amaro, Metro Linha 4 - Amarela e Metro Linha 5 - Lilás)

Estação Santo Amaro (integração Term. Santo Amaro, Metro Linha 4 - Amarela e Metro Linha 5 - Lilás) - Estação Grajaú

Estação Pinheiros - Estação Vl. Leopoldina (integração Linha 08 - Diamante)

Carro. Você pode parar o carro em dois locais com shuttles gratuitos até o Jockey. Para ter acesso aos shuttles você precisa apresentar, na ida e na volta, o seu ingresso para o festival. São eles: Shopping Eldorado e Av. Roque Petroni Jr., 576 (próximo aos Shoppings Morumbi e Market Place).

Menores de 16 anos. O acesso de menores de 16 anos será permitido somente com acompanhamento dos pais ou responsáveis legais. É obrigatória a apresentação do RG original ou cópia autenticada dos pais e para o menor certidão de nascimento original ou cópia autenticada, acompanhados da impressão do Termo de Responsabilidade preenchido.

Serviço

Festival Lollapalooza

Dias: 7 e 8 de abril

Horário: Das 12h às 23h

Endereço: R. Dr. José Augusto de Queiróz, s/n

Ingressos: Apenas para o segundo dia de evento (Inteira R$ 300/Meia R$ 150)

Mais informações: www.lollapaloozabr.com

Programação - Sábado, 7 de abril

Palco Cidade Jardim

12:00 - 13:00 - Ritmo Machine

14:00 - 15:00 - Marcelo Nova

16:00 - 17:00 - O Rappa

18:00 - 19:15 - TV on the Radio

20:30 - 23:00 - Foo Fighters

Palco Butantã

13:00 - 14:00 - Wander Wildner

15:00 - 16:00 - Cage The Elephant

17:00 - 18:00 - Band of Horses

19:15 - 20:30 - Joan Jett and The Blackhearts

Palco Alternativo

13:00 - 13:50 - Balls

15:00 - 15:50 - Daniel Beleza e os Corações em Fúria

17:00 - 17:50 - Tipo Uísque

19:15 - 20:15 - Pavilhão 9

Palco Perry

12:30 - 13:30 - Marcio Techjun

13:45 - 14:45 - Veiga e Salazar

15:00 - 16:00 - Rhythm Monks

16:15 - 17:15 - Perryetty v/s Chris Cox

17:30 - 18:30 - Peaches

18:45 - 20:00 - Bassnectar

20:15 - 21:15 - The Crystal Method

21:30 - 22:45 - Calvin Harris

Palco Kidzapalooza

13:00 - 13:50 - Zé & CIA - Trenzinho de gente

15:00 - 15:50 - Sam Batera e Absolut

17:00 - 17:50 - Bichos do Mundo

Domingo, 8 de abril

Palco Cidade Jardim

13:00 - 14:00 - Plebe Rude

15:00 - 16:00 - Thievery Corporation

17:00 - 18:00 - Manchester Orchestra

19:00 - 20:15 - Foster the People

21:30 - 23:00 - Arctic Monkeys

Palco Butantã

12:00 - 13:00 - Casca Dura

14:00 - 15:00 - Gogol Bordello

16:00 - 17:00 - Friendly Fires

18:00 - 19:00 - MGMT

20:15 - 21:30 - Janes’s Addiction

Palco Alternativo

12:30 - 13:20 - Blubell

14:00 - 14:50 - Suvaca

16:00 - 16:50 - Black Drawing Chalks

18:00- 18:50 - Garage Fuzz

20:15 - 21:30 - Velhas Virgens

Palco Perry

12:30 - 13:30 - Daniel Brandão

13:45 - 14:45 - Kings of Swingers

15:00 - 16:00 - Killer on the Dancefloor

16:15 - 17:30 - Pretty Lights

17:45 - 18:45 - Tinie Tempah

19:00 - 20:15 - Skrillex

20:45 - 22:15 - Racionais MCs

Palco Kidzapalooza

12:10 - 13:00 - Abigail conta mais de mil

14:00 - 14:50 - Solange de Sá - Piolhos

16:00 - 16:50 - Meg Monteiro e Banda Symbol

18:00 - 18:50 - Crianças Crionças - Cid Campos