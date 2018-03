Lollapalooza 2018: Duo britânico Oh Wonder leva toda a massa indie hype de São Paulo para Interlagos

Tudo aconteceu por acaso na vida do Oh Wonder. Quando Josephine Vander Gucht e Anthony West já estavam quase desistindo da música, eles se conhecerem. Sem o compromisso e a obrigação de triunfaram, passaram a trabalhar juntos: Josephine compondo e Anthony produzindo.

A harmonia das duas vozes resultou em um dos trabalhos mais interessantes da cena musical londrina dos últimos anos. Todo o talento do duo britânico pode ser visto na tarde desta sexta-feira, 23, no Autódromo de Interlagos. Juntos, eles levaram uma verdadeira massa indie hype para o longínquo palco Axe do Lollapalooza.

O Oh Wonder começou com uma agenda apertadíssima de shows. Acanhados, não acreditavam que a coisa, finalmente, pudesse dar certo. Recusaram propostas de gravadoras e continuaram fazendo música com leveza. Este, talvez, seja o maior trunfo dos ingleses. Após dois elogiados discos de estúdio, rodaram o mundo em grandes turnês. "Obrigado, vocês são demais. Esse já é o nosso melhor show de 2018", disse em português a simpática Josephine.

Os álbuns Oh Wonder e Ultralife são bons. Ambos se destacam pela produção elegante e refinada. Não espere nada megalomaníaco ou surpreendente. A musicalidade do grupo é correta, linear e irreverente. As risadas descontraídas de Josephine entre uma música e outra chamam a atenção.

Mesmo com pouco tempo de estrada, o Oh Wonder coleciona alguns troféus preciosos. Drive foi usada no episódio piloto da série Doctor Foster, da BBC. All We Do foi a canção tema de Unforgotten, a aclamada produção de detetives da ITV. "Todos nós somos seres humanos maravilhosos. A gente acorda às vezes e pensa que nada está do jeito que gostaríamos, mas acreditem: todos nós podemos brilhar", disse Josephine.

As estrofes fofas e a sonoridade leve dos teclados ecoaram por pouco mais de 1 hora no palco Axe. A apresentação do Oh Wonder foi uma belíssima surpresa para os que não conheciam o trabalho de uma das bandas mais hypes do Lollapalooza até aqui.