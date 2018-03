Lollapalooza 2017: Sem estar pronta, Tove Lo já é um ídolo

Foi um choque cultural ver Tove Lo depois da imunização racional de Criolo. Lo é uma garota sueca descoberta pelo single Habbits em 2013. Sua música é absurdamente pop, sua postura é cheia de fatalismos e sensualidade e sua escalação, ao contrário dos prognósticos, parece acertada em termos de público. Tove Lo não é uma desconhecida no Brasil. Sua plateia teen sabia muitas de suas músicas de cor, desde a abertura com True Disaster.

Um som eletrônico programado saía misturado com o que talvez estivesse sendo feito na hora pelo tecladista, pelo baterista e por um percussionista. O telão mostrava fãs às lágrimas na beira do palco quando ela começou Moments, sinais de que a esteira do pop, graças às mobilizações de redes socias, tem andando mais rápido a cada ano. Tove Lo, mesmo sem ainda saber se mover no palco com naturalidade, é um ídolo. E ninguém viu quando isso começou a acontecer.