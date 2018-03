Lollapalooza 2017: Quem não gastou crédito da pulseira poderá pedir reembolso

O Lollapalooza chegou ao fim e você ainda tem crédito na pulseira? Saiba que quem carregou o acessório e não gastou tudo nos dois dias de shows tem direito a reembolso. Para isso, é necessário registrar a pulseira no site da Lolla Cashless. Quem ainda não fez o cadastro tem até o dia 7 de abril, às 23h59. Após essa data, não será possível solicitar o reembolso.

Se você carregou créditos na pulseira através do site da Lolla Cashless, receberá o reembolso na fatura seguinte ou subsequente do cartão de crédito utilizado. Quem carregou a pulseira nos caixas físicos do festival deverá solicitar o reembolso no site da Lolla Cashless. É preciso entrar com seu login e clicar em 'Reembolso' para preencher um formulário. Nesse caso, o crédito será realizado por meio de depósito em conta corrente, em nome da pessoa física informada no formulário de reembolso, com a dedução da taxa de serviço de R$ 5.

A Lolla Cashless foi a maior mudança do festival neste ano. A pulseira deu acesso à festa e foi usada para compra de alimentos, bebidas e produtos dentro do Autódromo de Interlagos.