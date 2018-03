Lollapalooza 2017: MØ dá aula de show pop no pôr do sol

A cantora dinamarquesa MØ deu literalmente um show de carisma e simpatia no fim da tarde no Palco AXE neste domingo, 26, no Lollapalooza Brasil, o dia do pop no festival.

A jovem de 28 anos apresentou ao pôr do sol as canções de seus dois discos de estúdio e finalizou com o megasucesso Lean On, que ela assina com o Major Lazer.

O electro pop, que lhe tornou a artista de seu país mais bem sucedida nas paradas americanas, se combina com uma genuína presença de palco, que ela diz ter herdado de Kim Gordon, um de seus ídolos de sempre.

A cantora Tove Lo, que fez show ontem no festival, foi vista no meio da galera em certo momento do show. Sua saída causou alguma comoção nos jovens que lotavam o palco e gravavam tudo com seus celulares.

MØ antecedeu Melanie Martinez, que encerra o Palco Axe nesta edição do Lollapalooza Brasil.